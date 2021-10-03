Последнее обновление: 03.10.2021 13:44

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 542077 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 октября 2021 года выросло до 543976 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 14 до 4188 человек.

Выздоровели и выписаны 522886 (+1524) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4188 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1899 человек (4,84% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8613322 (+39228) теста на коронавирус.

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