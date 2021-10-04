Минздрав РБ призывает к осторожности на фоне 4-й волны коронавируса и ковида у подростков

Министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич назвал «сложной» обстановку с коронавирусом в стране и призвал всех к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования

"Обстановка сейчас достаточно сложная, но прогнозируемая. Сложность в том, что высокий уровень заболеваемости держится достаточно длительное время. Безусловно, он сопровождается ростом госпитализаций по всем регионам…», - заявил министр, которого цитирует БелТА.

Пиневич также заявил о распространении ковида у подростков и детей.

"Причиной развития у нас четвертой волны стало распространение ковида среди детей и подростков. Начало учебного года совпало с погодными условиями и стало так называемым спусковым крючком. Мы ввели в школах, вузах и ссузах более жесткий эпидрежим, надеюсь, это должно помочь. Также рекомендуем ограничить массовые мероприятия. Призываю к разумной осторожности и более жесткому реагированию на нарушение мер социального дистанцирования", - подчеркнул чиновник.