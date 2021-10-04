Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 545848 человек

Чонласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 октября 2021 года выросло до 545848 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось наи12 до 4200 человек.

Выздоровели и выписаны 523837 (+951) пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4200 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1872 человека (7,6% от протестированных за сутки).

По данным Минздава РБ, в Беларуси проведены 8637860 (+24538) тестов на коронавирус.