Минздрав РБ приостановил профилактические медосмотры из-за очередной волны коронавируса

В Беларуси приказом Минздрава №1141 от 21.09.2021 приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров.

«Приостановление проведения профилактических медицинских осмотров будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.

Приказом также внесены изменения в проведение семинаров, конференций, съездов и др. Специалисты, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, могут принимать участие в работе мероприятий в очном режиме. Те же специалисты, которые еще не завершили курс вакцинации, будут участвовать в мероприятиях онлайн.