Минздрав Беларуси публично подтвердил 4-ю волну коронавируса

Минздрав Беларуси публично объявил о четвертой волне коронавируса в Беларуси на открытии нового рентгеновского компьютерного томографа в Могилевской областной клинической больнице.

«Сейчас, когда в Беларусь пришла 4-я волна коронавируса, с помощью компьютерной томографии диагноз можно поставить всего за 5 минут. Теперь за один раз мы можем сделать томографию всего человека - это важно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. При необходимости можно отдельно сделать КТ любого органа - с контрастированием или без, в том числе визуализацию поражений головного мозга», - заявил главврач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик.

На открытии присутствовал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.