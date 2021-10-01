Власти ликвидировали "Союз белорусских писателей"

Верховный суд РБ по иску Минюста ликвидировал общественное объединение "Союз белорусских писателей".

«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественного объединения "Союз белорусских писателей", - говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

"Союз белорусских писателей" - старейшая творческая организация Беларуси была создана в 1934 году. В его деятельности принимали участие народные поэты Белоруссии Янка Купала, Якуб Колас, Максим Танк, Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, а также народные писатели Иван Шамякин, Иван Мележ, Кондрат Крапива и др.

На момент ликвидации организация насчитывает около 450 членов, в ее совете состоит лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.