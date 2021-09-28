Лукашенко пожаловался на недостатки в проекте поправок в Конституцию

Лукашенко сегодня на расширенном заседании Конституционной комиссии перечислил «спорные моменты» в проекте поправок в Конституцию.

"Не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать Уполномоченный по правам человека? В проекте не предусмотрены декреты. В таком случае что будет с уже изданными? Нет ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске палат парламента", - посетовал пенсионер.

Он добавил, что назвал не все проблемные вопросы, их значительно больше: "Одним словом, нам есть что обсудить».

Лукашенко предложил, чтобы дошлифовкой проекта Конституции занялись эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учетом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия. Он не уточнил, кто будет подбирать/назначать команду юрисов-дошлифовщиков.