ПАСЕ проведет срочные дебаты по миграционному кризису на границе с Беларусью

Парламентская ассамблея Совета Европы во время осенней сессии проведет срочные дебаты по миграционному кризису на границах с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение было принято при утверждении повестки дня сессии.

"Ассамблея решила провести в четверг срочные дебаты по ситуации в Афганистане, по усилению миграционного давления на границах с Беларусью и по новому проекту протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности", - говорится в сообщении ПАСЕ.

В тот же день ПАСЕ также проведет текущие дебаты на тему "Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими устремлениями: какова роль для Совета Европы?".

Напомним, Европейская комиссия призвала Варшаву позволить сотрудникам Frontex работать на польско-белорусской границе, где уже погибли четыре мигранта при попытке пересечь границу ЕС.

Литва, Латвия и Польша с лета страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они считают это гибридной агрессией режима Лукашенко и местью за реакцию собственную и ЕС на репрессии в Беларуси.

Польша и Литва начали строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью.