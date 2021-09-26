Путин в разговоре о пожарах анонсировал скорую встречу с Лукашенко

Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва, сообщил о скорой встрече с Лукашенко.

Лукашенко и встреча с ним были упомянуты в контексте разговора о пожарах в России.

"Опыт других стран (по борьбе с лесными пожарами – ред.), в том числе и братской для нас Беларуси, мы обязательно тоже используем, посмотрим, как там организована эта работа. Возьмем все самое лучшее", - сказал Путин, которого цитирует ТАСС.

При этом он добавил, что "у нас не Беларусь, у нас страна другая, другие масштабы".

"Я встречаюсь регулярно с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь, мы поговорим на эту тему", - сообщил Путин.

Речь действительно шла о лесных пожарах, в частности в Якутии, и необходимости развития сети аэродромов в России. Но возникает ощущение, что Путин говорил о разных пожарах, не только лесных…