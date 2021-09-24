Житель Минска арестован на 15 суток за репост с телеграм-канала tut.by

Суд Фрунзенского района Минска приговорила 36-летнего минчанина Павла Смирнова к 15 суткам административного ареста за репост сообщения с телеграм-канала tut.by в личной переписке.

Смирнов, который ранее принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, был доставлен 23 сентября во Фрунзенский РОВД для «профилактической беседы».

Во время разговора Смирнов передал сотрудникам свой мобильный, которые обнаружили факт репоста сообщения. На Смирнова был составлен протокол по ст. 19.11 КоАП - распространение информационных продуктов, содержащих призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующих такую деятельность.

Павел Смирнов признал свою вину и добавил, что не ничего знал о признании телеграм-канала «экстремистским», за что и получил 15 суток.