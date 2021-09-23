Польша отказалась выдать беларуса по запросу Генпрокуратуры РБ

Министерство юстиции Республики Польша отказало в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче беларуса Р., 1987 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

«Минский районный отдел Следственного комитета инкриминирует ему совершение в период с 19 марта 2014 года по 29 мая 2018 года 11 эпизодов подстрекательства к даче взяток; 11 эпизодов мошенничества, в том числе в крупном размере; 2 эпизодов подделки иного официального документа; 9 эпизодов пособничества в служебном подлоге», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Из сообщения следует, что окружной суд в г.Быдгоще принял решение о правовой недопустимости выдачи Р., поскольку в Республике Беларусь могут быть нарушены его права и свободы. Министерство юстиции Польши согласилось с решением суда.

«Отказ в выдаче на таком основании не предусмотрен Договором между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года… выводы компетентных органов Республики Польша носят исключительно гипотетический характер. Их позиция свидетельствует о нежелании рассматривать экстрадиционные материалы по существу и без предвзятых суждений, говорит об игнорировании международных обязательств, что позволяет Р. уйти от ответственности за совершенные имущественные и коррупционные преступления», - сетует Генпрокуратура РБ.