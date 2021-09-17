Последнее обновление: 17.09.2021 16:25

Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах - Миллер

Отставание закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) в Европе является очень большим, его не наверстать, поэтому Европа войдет в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, которое состоялось 14-17 сентября в смешанном формате.

Отставание закачки газа в европейские ПХГ сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина», отметил Миллер.

«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?», - сказал глава российского газового холдинга, которого цитирует ТАСС.

По словам Миллера, странами ЕС прошедшей зимой был отобран рекордный объем газа (66 млрд куб. м) из-за холодной зимы и весны, а период закачки в хранилища в этом году в итоге начался на три недели позже обычных сроков.

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