Последнее обновление: 17.09.2021 16:25

Китай официально подал заявку на вступление в соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

Категории: Китай

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао направил министру роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиену О’Коннору письмо с заявкой на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Министры двух стран 16 сентября провели телеконференцию, обсудили вопросы, связанные с дальнейшей работой по официальной заявке КНР, сообщает «Жэньминь жибао» онлайн.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве является соглашением о свободной торговле, которое после выхода США было вновь подписано 11 странами, а именно Японией, Канадой, Австралией, Чили, Новой Зеландией, Сингапуром, Брунеем, Малайзией, Вьетнамом, Мексикой и Перу. Соглашение вступило в действие 30 декабря 2018 года. Около 13% ВВП мира приходятся на страны этого объединения, в которых проживают примерно 498 млн. человек.

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