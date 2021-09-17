Последнее обновление: 17.09.2021 11:57

Австралия реформирует свою систему санкций, чтобы вводить их совместно с США

Австралия реформирует свою систему автономных санкций, чтобы совместно с США реагировать на действия, подрывающие международное право, ценности и основанный на правилах международный порядок.

Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, распространенном по итогам состоявшихся в четверг в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Из текста документа следует, что австралийская система введения санкций будет пересмотрена и реформирована с тем, чтобы страна могла вместе с США активно реагировать на действия, подрывающие международное право, включая распространение оружия массового поражения, нарушение прав и свобод человека, вредоносную деятельность в киберпространстве и коррупцию, передает ТАСС.

В дальнейшем страны будут сотрудничать, защищая "основные принципы многосторонней системы, соблюдение международных норм и прав человека, а также прозрачность и подотчетность".

Кроме того, сообщается, что Австралия и США "углубят сотрудничество для избрания квалифицированных, достойных кандидатов на руководящие должности в многосторонних организациях с учетом разнообразия, особенно в том, что касается гендерного баланса и регионального представительства".

"Страны решили провести значимые реформы для того, чтобы международные организации были подотчетны государствам-членам и оставались независимыми, беспристрастными и инклюзивными платформами с участием многих заинтересованных сторон", - указано в заявлении.



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