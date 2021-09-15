Макей: Некоторые попирают ногами и плюют на право

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сегодня обвинил некоторые западные страны в попирании ногами и искусственном создании проблем.

"Сегодня ряд стран, откровенно говоря, попирают ногами международное право, плюют на него и изобретают какие-то новые формулы, которые они называют "правилами". Уже не международное право должно царить в обеспечении спокойного развития планеты, а какие-то "правила", которые изобретаются по инициативе некоторых наших западных партнеров. Мы категорически против этого", - сказал Макей, комментируя итоги совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает БелТА.

"Мы проинформировали о ситуации, складывающейся в нашем регионе, наших отношениях с западными партнерами, проблемах, которые нам искусственно создают западные партнеры. В целом наши подходы находят абсолютную поддержку у всех союзников по ОДКБ", - утверждает он.

Инструментом в руках западных стран, по словам Макея, выступают социальные сети.

"Мы видим, как активно сегодня социальные сети используются не только для нагнетания страстей в какой-то одной отдельно взятой стране, но и для разжигания ненависти в целых регионах. Это тоже надо учитывать"…