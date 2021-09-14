Последнее обновление: 14.09.2021 13:48

В ЕС хотят создать новый орган для подготовки к пандемиям в будущем

В структуре Еврокомиссии планируют создать новый орган, задачей которого будет подготовка к возможным пандемиям в будущем и разработка "медицинских контрмер". Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Дискуссии по новому органу - Агентству по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации в здравоохранении (Health Emergency Preparedness and Response Authority) ожидаются в ближайшие дни, официально детали должны объявить 16 сентября, пишет "Европейская правда".

"COVID-19 не станет последней чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, и не обязательно плохой", - отмечают в документе, объясняя, что блок должен быть готов к рискам не только пандемий, но и биотерроризма.

Агентство должно быть готово начать работу в начале 2022 года. Главной его задачей будет усиливать сотрудничество в рамках ЕС для готовности к потенциальным кризисам и выявлять проблемы.

Среди прочего, его полномочиями будут также разработка, изготовление, закупка и равномерное распределение ключевых "медицинских контрмер", к которым относят вакцины, антибиотики, антидоты, разнообразное медицинское оборудование, тесты, средства индивидуальной защиты.

HERA не будете иметь статус отдельного агентства ЕС, как Европейское агентство по лекарственным средствам или Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний, а будет органом в структуре Еврокомиссии.

Новому органу планируется выделить начальное финансирование в размере 6 млрд евро из многолетнего бюджета ЕС. Часть этих средств должна быть выделена из "коронавирусного" фонда спасения экономики объемом 750 млрд евро.



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