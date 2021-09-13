Испания в октябре начнет производство собственной вакцины от коронавируса

Производство вакцины против COVID-19 испанского производства, созданной фармацевтической компанией HIPRA, может начаться в октябре этого года. Об этом заявила министр науки и инноваций Диана Морант.

В августе было объявлено, что испанское агентство по лекарствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях. Во время пресс-конференции Морант отметила, что пока "все идет очень хорошо" в тестировании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Она сказала, что "это будет очень хорошая вакцина" для борьбы с вирусом, поскольку "она была разработана с учетом различных вариантов и до сих пор дает очень хорошие результаты против них".

Новая вакцина была создана фармацевтической компанией HIPRA, ведущей компанией в ветеринарном секторе, которую перепрофилировали на производство лекарств и вакцин для людей, чтобы помочь смягчить последствия пандемии COVID-19.

Вакцина HIPRA не базируется на технологии мРНК, как у Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях вакцины, которые использовались AstraZeneca и Johnson & Johnson (Janssen), вместо этого она использует технологию рекомбинантных белков.

Пока ученые разработали ее для вариантов Alpha и Beta, но в отчетах предполагается, что они могут легко использовать ту же технологию и для варианта Delta, поскольку она уже показывает "хорошие результаты для всех вариантов".

HIPRA, базирующаяся в каталонском городе Жирона, заявила, что может произвести до 400 млн доз вакцины в 2022 году и 1,2 млрд в 2023 году, если препарат будет одобрен.