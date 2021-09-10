Последнее обновление: 10.09.2021 15:58

Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны.

Министр отметил, что поддержку пограничникам оказывают 2000 военных.

Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии - еще 97.



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