Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью

Польша построила уже 50 километров забор на своей границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, барьер проходит также по секции границы возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут лагерем нелегальные мигранты, вплоть до границы с белорусской стороны.

Министр отметил, что поддержку пограничникам оказывают 2000 военных.

Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии - еще 97.