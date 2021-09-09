Минобороны Литвы следит за подготовкой к учениям «Запад-2021»

Оборонное ведомство Литвы в сотрудничестве с союзниками по НАТО осуществляет постоянный мониторинг подготовки к российско-белорусским учениям «Запад-2021», которые начнутся в пятницу. Об этом говорится в комментарии литовского Минобороны.

«Литва внимательно следит за ситуацией с безопасностью в регионе и подготовкой к учениям «Запад-2021», которая продолжается, и постоянно обменивается информацией с НАТО и союзниками. Вооруженные силы Литвы вместе с союзниками по НАТО постоянно тренируются и укрепляют способность обеспечивать безопасность страны, они готовы реагировать на угрозы и неожиданные ситуации, если таковы возникнут», - отметили в МИД Литвы.

При этом литовские военные подчеркнули, что учения «Запад-2021» не касаются только Литвы или Балтийского региона, а «скорее ориентированы на всю европейскую часть» евроатлантического сообщества.