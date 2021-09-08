Польский оператор «Дружбы» пока не получил компенсацию за поставки загрязненной нефти

Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" - компания PERN- пока не получил от российской стороны компенсацию за поставки весной 2019 года загрязненной нефти. Об этом заявил в среду в ходе ХХХ международного Экономического форума заместитель главы компании Матеуш Радецкий.

Отвечая на вопрос о компенсации, он сказал, что партнеры "еще не заплатили". "Это вопрос международного права. Это достаточно сложный процесс. Не знаю, есть ли какие-то сроки", - добавил Радецкий, которого цитирует ТАСС.

Сумма, которую польская сторона рассчитывает получить, не называется. По словам представителей республики, это коммерческая тайна.

По словам Радецкого, сейчас в польской системе передачи нефти "нет ничего не соответствующего норме. "С точки зрения труб, инфраструктуры кризис преодолен", - подчеркнул он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, выявленное в апреле 2019 года, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. В польскую систему передачи нефти тогда попало более миллиона тонн загрязненного хлоридами сырья. К сентябрю 2019 года стало известно, что этот уровень удалось снизить примерно до 450 тыс. тонн. Этот процесс осуществлялся путем смешивания качественной нефти с загрязненной до оптимальных для НПЗ показателей. В июле текущего года компания сообщила о полной очистке своих транспортных систем от загрязненного сырья.

Ежегодно PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.