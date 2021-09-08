Последнее обновление: 08.09.2021 17:55

Лукашенко решил приостановить соглашение с ЕС о реадмиссии

Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Нацсобрания законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", сообщает его пресс-служба.

«Документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси», - говорится в комментарии.

Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства Беларуси будут «заморожены».

«Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону», - поясняет пресс-служба.



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