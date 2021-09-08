Последнее обновление: 08.09.2021 13:23

В Грузии одобрили амнистию участников беспорядков под парламентом в 2019 году

В Грузии одобрили амнистию участников беспорядков под парламентом в 2019 году

От уголовной ответственности освобождаются все лица, которые участвовали в беспорядках, пишет "Эхо Кавказа".

Правительство Грузии поддержало законопроект, освобождающий от ответственности всех лиц, участвовавших в беспорядках 20 июня 2019 года. Организатору грозило до 6 лет лишения свободы.

Согласно законопроекту, от уголовной ответственности освобождаются все лица, которые участвовали в беспорядках с 19 по 21 июня. Также амнистия будет действовать и на лиц, которых обвиняли в подготовке или попытке совершить преступление.

Председатель Единого национального движения Ника Мелиа, которого обвиняют в организации беспорядков, заявлял о том, что не желает, чтобы его амнистировали. Политику грозит до шести лет лишения свободы.

Также известно, что оппозиция предлагала свой законопроект в котором отмечается, что амнистия коснется только тех, кто только принимал участие в акции протеста, однако парламент Грузии не поддержал документ.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование