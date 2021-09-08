Кабмин Польши начнет работу над выполнением решения суда ЕС о судебной системе страны

Правительство Польши начнет работу над законопроектами в рамках исполнения решения Суда ЕС по дисциплинарной ответственности судей. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, комментируя обращение Еврокомиссии в Суд ЕС с предложением наложить финансовые санкции на страну из-за невыполнения судебных решений.

Петр Мюллер заявил, что правительство Польши уже проинформировало Европейскую комиссию о планируемых изменениях в польском законодательстве, передает Польское радио.

«Что касается вопроса предварительных мер, которые запросил Суд ЕС, их выполнение лежит в юрисдикции Верховного суда. Как и в каждой стране ЕС, в Польше исполнительная власть не зависит от власти судебной, в связи с чем постановление суда в Люксембурге может быть приведено в действие Верховным судом», - подчеркнул Петр Мюллер.

Пресс-секретарь правительства добавил, что вопросы организации судебной власти в Польше являются автономными и не могут быть навязаны Еврокомиссией, но должны выполнять директивы, указанные в Конституции страны.

Напомним, в середине июля Суд Европейского союза признал польскую систему дисциплинарной ответственности судей противоречащей законодательству ЕС.