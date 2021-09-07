Евросоюз выпустит «зеленые» облигации на €250 млрд

Европейская Комиссия объявила 7 сентября о принятии рамочных правил для выпуска так называемых «зеленых облигаций» на 250 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Европейская Комиссия приняла сегодня, после независимой оценки, рамочные правила для выпуска «зеленых облигаций», что является шагом к эмиссии таких облигаций на сумму до 250 млрд евро. Это составляет 30% от общего объема финансового инструмента «Новое поколение ЕС». Эти рамочные правила придадут инвесторам уверенности в том, что мобилизованные фонды будут размещены в «зеленые» проекты, и что Европейская Комиссия будет отчитываться о природоохранном эффекте этих проектов», - говорится в сообщении.

Принятие рамочных правил делает возможным первый выпуск «зеленых облигаций» уже в октябре текущего года на рыночных условиях.

«Намерение ЕС выдать зеленые облигации на сумму до 250 млрд евро на период с этого времени и до конца 2026 года делает нас (ЕС - ред.) самым большим издателем зеленых облигаций в мире. Это также является сигналом о выполнении наших обязательств по предоставлению стабильного финансирования для усилий по восстановлению ЕС», - заметил по этому поводу Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Хан.

Европейские финансовые обязательства будут распространяться и размещаться среди инвесторов исключительно через аукционы, проведение которых начнется с 15 сентября. Еврокомиссия будет организовывать такие аукционы в первую и третью среду каждого месяца.

Как сообщалось, «Новое поколение ЕС» является временным инструментом по экономическому возрождению Евросоюза в объеме около 800 млрд евро в текущих ценах (750 млрд евро в ценах 2018 года), который будет направляться на экономическое восстановление после кризиса COVID-19, а также на повышение устойчивости ЕС, его цифровой и «зеленой» трансформации.

Как предусматривается, 421,5 млрд евро будут предоставляться по бюджетным программам ЕС в форме грантов, еще 385,2 млрд евро будут доступны для стран-членов ЕС в форме кредитов. Ежегодный уровень заимствований Еврокомиссии в рамках этой финансовой программы составит около 150 млрд евро.