Блинкен считает "политически мотивированным" приговор Колесниковой и Знаку

Соединенные Штаты назвали "политически мотивированным и позорным" вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты осуждают политически мотивированный и позорный обвинительный приговор, вынесенный сегодня белорусским оппозиционным деятелям Марии Колесниковой и Максиму Знаку. К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством полного пренебрежения со стороны режима к правам человека и основным свободам народа Беларуси", - заявил Блинкен.

Он также отметил, что Колесникова и Знак "заслуживали прозрачного судебного решения по выдвинутым против них сфабрикованным обвинениям".

"Мы вместе с партнерами-единомышленниками поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь в очередной раз призвал режим Лукашенко "прекратить кампанию репрессий против народа Беларуси за обеспечение соблюдения им своих прав внутри и за пределами Беларуси, а также к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака".

"Мы вновь призываем белорусские власти начать реальный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к проведению свободных и справедливых выборов под международным наблюдением", - заключил Блинкен.