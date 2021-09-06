В Гвинее спецназ сверг президента Конде, обнулившего президентские сроки

Армейский спецназ Гвинеи объявил о свержении 83-летнего президента Альфы Конде и роспуске правительства.

Как сообщают мировые агентства со ссылками на очевидцев, в воскресенье в районе президентской резиденции в столице Гвинеи, Конакри, была слышна интенсивная стрельба. Затем военные перекрыли единственный мост, соединяющий район Калум, расположенный на полуострове, с остальным городом. Жителям центра Конакри, по сообщениям оттуда, было приказано не выходить из домов, опустевшие улицы патрулировали солдаты.

Военные объявили по государственному телевидению, что президент Альфа Конде смещен и арестован, а правительство распущено. С речью о свержении Конде на телевидении выступил лидер мятежников подполковник Мамади Думбуя в окружении нескольких солдат, передает BBC.

"Гвинея прекрасна. Хватит нам насиловать Гвинею, давайте просто займёмся с ней любовью", - сказал в телеобращении подполковник Думбуя.

В социальных сетях появились видео и фотографии, на которых Альфа Конде в расстегнутой рубашке, босиком, окружен военными с оружием и в полном снаряжении, при этом Конде явно не руководит их действиями, а сидит молча с отрешенным видом. Подлинность этих материалов пока не подтверждена.

Министерство обороны Гвинеи днем заявило, что попытка переворота пресечена, однако президент Конде на публике так и не появился.

Вместо этого вечером на телевидении выступил офицер, который от имени Мамади Думбуя объявил, что президент находится в руках мятежников и его здоровью ничто не угрожает, что в стране с восьми вечера воскресенья вводится комендантский час, и что члены правительства Конде обязаны явиться в понедельник утром в столичный Народный дворец, а неявка будет расцениваться как бунт против новой власти. Военные заявили в телеобращении, что взяли власть из-за того, что страна погрязла в коррупции и нищете.

В первом телеобращении военные во главе с подполковником Думбуя, назвавшись "Национальным комитетом примирения и развития", объявили о приостановке действия конституции и пообещали разработать проект нового основного закона страны. Мятежники объявили также, что границы страны в ближайшую неделю будут закрыты.

"Я лично пристально слежу за развитием событий в Гвинее. Решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю немедленно освоодить президента Альфу Конде", - написал Гутерриш в "Твиттере".

Переворот осудил и Африканский союз. Председатель АС и президент Демократической республики Конго Феликс Чиседеки и глава комиссии АС Муса Факи Махамат призвали немедленно освободить президента Конде и предложили срочно провести заседание Совета мира и безопасности Африканского союза, на котором 55 стран союза попытались бы решить, какие меры им предпринять в отношении гвинейских мятежников.

Альфа Конде, которому сейчас 83 года, большую часть жизни был оппозиционером и боролся с авторитарными правителями этой западноафриканской страны, считающейся одной из беднейших в мире.

В ходе этой борьбы он в 1990-х годах участвовал в президентских выборах, затем сидел в тюрьме, но был помилован президентом Лансаной Конте.

В 2010 году, после смерти Конте и военного переворота, Конде победил во втором туре президентских выборов, став первым демократически избранным лидером Гвинеи, а в 2015-м переизбрался на пост главы государства. Но затем Конде, как утверждают его противники, сам стал сползать к авторитаризму.

Перед выборами 2020 года он продавил принятие новой конституции, что позволило ему обойти ограничение в два срока на посту президента. Затем, в конце прошлого года, Конде переизбрался на третий срок, при этом оппозиция обвинила его с соратниками в масштабных фальсификациях результатов голосования, а в столкновениях протестующих с полицией погибли десятки человек.

После выборов власти во главе с Конде арестовали нескольких видных оппозиционеров, обвинив их в организации беспорядков. А еще во время первого срока Конде, в 2013 году, около двадцати человек были убиты в ходе подавления протестов оппозиции, которая считала, что Конде со сторонниками подтасовали результаты парламентских выборов.