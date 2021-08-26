Байден пообещал отомстить за двойной теракт в Кабуле

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации вечером в четверг, 26 августа, в Вашингтоне после сообщений о терактах в Кабуле, унесших жизни по меньшей мере 13 американских военнослужащих и не менее 60 афганцев, заверил, что ответственные за нападение будут найдены и наказаны.

"Мы не простим, мы не забудем... Мы выследим вас и заставим заплатить", - сказал Байден, обращаясь к организаторам двойного теракта в Кабуле, а также ко всем, "кто желает Америке зла", особо подчеркнув, что готов наносить удары по взявшим на себя ответственность за организацию терактов главарям группировки "Исламское государство" (ИГ), где бы они ни находились. По его словам, он уже поручил разработать план ответного удара по исламистским боевикам, совершившим двойной теракт.

Как отметил лидер Соединенных Штатов, у него нет сведений о том, что нападения в афганской столице совершены по сговору ИГ и "Талибана". По его мнению, талибам сотрудничество с ИГ невыгодно, поскольку они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана, передает DW.

В то же время Байден заверил, что террористам не удастся помешать американским военным завершить эвакуацию персонала из Кабула. "Мы найдем их, мы их оттуда вытащим", - заявил президент США, имея в виду тех, кто еще не успел покинуть Афганистан.