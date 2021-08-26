Доктрина генсека Китая внесена в обязательную школьную программу

Нравоучительная книга "Мысли Председателя Си Цзиньпина", выражающая политическую идеологию китайского лидера, с нового учебного года будет включена в общенациональую школьную программу.

Министерство образования КНР заявило, что новый предмет поможет выработать у подрастающего поколения марксистские взгляды и патриотические чувства, передает BBC.

"Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" были официально включены в устав компартии Китая (КПК) на ее XIX съезде в октябре 2017 года, а в конституцию КНР - на сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте 2018 года.

Тогда же из основного закона убрали ограничение пребывания на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, дав Си Цзиньпину возможность пожизненного единоличного правления.

68-летний руководитель возглавил партию и государство в 2012 году. Наблюдатели отмечают, что последнее время в Китае сформировался культ личности, какого не было со времен Мао Цзэдуна.

Уже готовы учебные пособия по новому предмету для всех уровней: от детского сада, где детям будут рассказывать о "любви к родине, КПК и социализму", до университета.

В министерстве образования сообщили, что теоретические положения в них будут разбавлены историями и примерами из жизни, чтобы сделать их доступными для детского понимания.

По оценкам экспертов, "мысли Си Цзиньпина" сформированы довольно расплывчато и сводятся главным образом к тому, что партия - основа всего.

Летом 2020 года Пекин принял новое законодательство, отменяющее особые права и свободы жителей Гонконга, обещанные им на 50 лет при передаче бывшей британской колонии КНР в 1997 году.

Одна из последних инициатив Си Цзиньпина - доктрина "общего благосостояния для всех", под которым подразумеваются политика выравнивания доходов и усиление давления на крупные компании и богатых граждан.