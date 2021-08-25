Австрия поддерживает Литву в вопросе «миграционных» санкций против властей Беларуси

Австрия поддерживает позицию Литвы по вопросу о нелегальной миграции из Азии и Африки с территории Беларуси и применение в связи с этим против режима Лукашенко новых санкций.

Об этом во вторник заявил находящийся с визитом в Литве глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

"Наши мнения совпадают", - сказал он. - "В июне мы ввели против Беларуси пакет санкций ЕС в связи с воздушным пиратством, но, вместо того чтобы остановиться, Лукашенко пошел на еще большую эскалацию. Очевидно, что мы должны искать новые санкции ЕС".

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил во вторник, что Вильнюс направил в Брюссель список компаний и физических лиц Беларуси для введения против них как участвующих в организации нелегальной миграции санкций Евросоюза. Обсуждение предложения Литвы планируется сразу после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул.

Всего за этот год на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов, проникших на литовскую территорию из соседней Беларуси. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что нелегальный трафик направляется белорусскими властями.