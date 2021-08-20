Последнее обновление: 20.08.2021 19:43

Лукашенко продлил размещение российских военных объектов на территории Беларуси

Лукашенко согласился продлить срок действия соглашения с Россией о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка от 6 января 1995 года.

Указом №321 одобрен соответствующий проект протокола между правительствами Беларуси и России

Этим же указом Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного протокола о продлении соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении от 6 января 1995 года.

Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и подписание документов при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.

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