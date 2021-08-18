Почти 2 тыс. нелегалов пытались попасть в Польшу из Беларуси с начала августа

Почти 2 тыс. нелегальных мигрантов с начала августа совершили попытку незаконно пересечь польскую границу со стороны Беларуси.

Об этом сообщило во вторник на своем официальном сайте МВД Польши, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, за две недели на польско-белорусской границе было зарегистрировано 1 935 попыток нелегально проникнуть в Польшу. "Пограничная охрана предотвратила 1 175 попыток пересечения границы. 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры", - указано в сообщении.

Во вторник польское правительство приняло проект внесения поправок в законодательство об иностранцах, который призван стать ответом на нарастающие проблемы с нелегальной миграцией. В частности, цель поправок - облегчить процедуры выдачи иностранцам обязательств покинуть страну.

По информации радиостанции Эр-эм-эф, одновременно правительство готовится к дальнейшему наплыву нелегальных мигрантов. Ведутся работы над распоряжением, которое позволит вдвое увеличить количество мест для мигрантов в охраняемых центрах. Сейчас на одного человека должно приходиться 4 кв. м площади. В будущем этот показатель может быть сокращен до 2 кв. м.