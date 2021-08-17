Последнее обновление: 17.08.2021 17:26

Оршанский инструментальный завод получит господдержку в размере 10 млн. рублей

Правительство Беларуси распорядилось об оказании господдержки Оршанскому инструментальному заводу.

Как следует и постановления №463 от 14 августа 2021 года, завод получит 10 млн. рублей на реализацию инновационного проекта «Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов». Средства будут выделены из инновационного фонда.

«Государственному комитету по науке и технологиям направить в 2021 году на реализацию инновационного проекта «Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов», осуществляемого открытым акционерным обществом «Оршанский инструментальный завод», средства республиканского централизованного инновационного фонда в сумме 10 000 000 рублей», - говорится в документе.

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