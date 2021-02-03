Минфин РБ рефинансировал долги БМЗ на $619,2 млн.

Минфин Беларуси 28-29 января 2021 года в закрытом режиме осуществил размещение 5 выпусков валютных долгосрочных облигаций на сумму $619,2 млн.

Выпуски валютных долгосрочных государственных облигаций с 273 по 277 на указанную общую сумму размещены на 9,5 (до 15 июля 2030 года) лет по ставке 5,5% годовых.

Как сообщает телеграм-канал «Эканомiка», размещение ВГДО по сути является схемой рефинансирования долгов одного из флагманов отечественной промышленности – Белорусского металлургического завода.

Покупателями облигаций выступили госбанки Беларусбанк, Белагропромбанк и Дабрабыт, а также банки с российским капиталом - БелВЭБ, Белгазпромбанк, ВТБ и БПС.

Подписчики канала сообщают, что в топку ради спасения БМЗ уже вброшены облигации Минфина на $722,1 млн с "бесконечной " конвертаций в новые выпуски; 2) бюджетная ссуда Минфина на сумму $401,5 млн; взнос государства в уставный фонд БМЗ через допэмиссию акций в размере $255,6 млн. и $370,6 млн.

Подобные вливания в спасение предприятия, на котором работают около 11 тыс. человек (то есть каждому работнику можно было раздать по $130 тыс. на запуск собственного бизнеса), указывает на то, что роль БМЗ выполняет важную для агрохунты функцию обменника, конвертирующего эмиссионные белорусские рубли в конвертируемую валюту.