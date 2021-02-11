Последнее обновление: 11.02.2021 14:27

Совмин Беларуси установил стартовый объем директивного кредитования в 2021 году

Совмин Беларуси постановлением №78 от 9 февраля 2021года определил начальный лимит директивного кредитования в 2021 году на уровне 425 млн. рублей.

На кредитование государственных программ предусматривается 159,8 млн. рублей, субъектов хозяйствования по решениям главы государства и правительства - 233,79 млн. рублей, кредитование физлиц по решениям главы государства - 31,4 млн. рублей.

Директивное кредитование будет обеспечено за счет средств Беларусбанка в объеме 271,3 млн. рублей, Белагропромбанка - 77,5 млн. рублей, Банка развития - 76,1 млн.

В 2020 году стартовый лимит директивного кредитования был установлен в объеме 740 млн рублей, а на тот момент премьер РБ Сергей Румас опрометчиво пообещал, что в 2021 году Беларусь и вовсе откажется от этого апендикса советской экономики. Румас сейчас в Лондоне, премьером синеокой с середины прошлого года является другой человек, а установленный на 2020 год лимит неожиданно разбух до 2,4 млрд. рублей.

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