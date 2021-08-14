Генсек ООН заявил о военных преступлениях талибов

По оценке ООН, боевики радикального исламистского движения "Талибан"совершают в Афганистане серьезные нарушения прав человека.

Особенно от этого страдают женщины и журналисты, заявил в пятницу, 13 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Нью-Йорке, подчеркнув, что "нападения на гражданских лиц являются грубым нарушением международного гуманитарного права и равносильны военным преступлениям".

Гутерриш призвал "Талибан" к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане, передает DW.

"Захват власти с помощью военного насилия - путь, обреченный на провал", - заявил он, предостерегая, что дальнейшее наступление боевиков может привести лишь "к длительной гражданской войне или полной изоляции Афганистана". Глава ООН призвал к мирному урегулированию конфликта и выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией. "Афганистан выходит из-под контроля", - констатировал Антониу Гутерриш.

На фоне стремительного наступления талибов страны Запада закрывают свои диппредставительства в Кабуле и спешно эвакуируют персонал. Посольство США отдало своим сотрудникам распоряжение уничтожить документы, содержащие конфиденциальную информацию.

13 августа сотрудникам американского представительства направили инструкцию, предписывающую сжечь или утилизировать документы и оборудование. В том числе они должны будут уничтожить предметы с логотипом посольства или других американских ведомств, а также флаги США и другие объекты, которые талибы "могут использовать ненадлежащим образом в целях пропаганды".

Ранее представитель Госдепартамента США заявил о "сокращении" персонала американского диппредставительства в Кабуле. Это свидетельствует о крайней обеспокоенности по поводу безопасности одного из крупнейших посольств США в мире, замечает агентство AFP.

США также объявили об отправке в Кабул порядка 3000 военнослужащих, чтобы помочь сотрудникам посольства США покинуть страну. Как сообщил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби, первые солдаты уже прибыли в Кабул. В то же время ведется подготовка к переводу посольства США в аэропорт Кабула в случае необходимости.

Сейчас под контролем боевиков "Талибана" находится уже большая часть территории Афганистана. Исламисты захватили Герат, Кандагар, Газни и соседнюю с Кабулом провинцию Логар, находящуюся от столицы примерно в 50 километрах.