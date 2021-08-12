В минувшую среду в Беларуси задержаны не менее 24 человек, включая экс-дипломата Лещеню

В минувшую среду белорусские власти провели массовые обыски и допросы делегатов платформы «Сход», организованной экс-послом Беларуси в Словакии Игорем Лещеней в качестве альтернативы всебелорусской народной «сходке».

Как сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных» в связи с облавой были задержаны не менее 24 человек, включая самого Лещеню и ответственного секретаря партии БХД Дениса Садовского.

По данным волонтеров на вечер 11 августа, примерно половину задержанных отпустили после допроса.

Как сообщалось, силовики в среду пришли с обысками по прописке по меньшей мере к восьми активистам анархистского движения в Минске, Кобрине, Гомеле, Гродно, Быхове и других городах.