В мире число заражений коронавирусом превысило 202,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 202430584 (+708208 за сутки) по данным Worldometer на 8:59 7 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4290728 (+10065) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 16206881 (+242737) человек, из них 95418 (+675) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 181932975 (+455406) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 36447123 (+130706) случаями заражения, Индия – 31894483 (+38700), Бразилия – 20108746 (+42159), Россия – 6402564 (+22660) и Франция – 6258953 (+25077). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 130706, Бразилия – 42159, Индонезия – 39532, Индия – 38700, Иран – 34913. Беларусь (1295) – на 49 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 632641, Бразилия – 561807, Индия – 427401, Мексика – 243165 и Перу – 196818. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1635, Бразилия – 1006, Россия – 792, США – 750, Мексика – 618. Беларусь – на 61 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 451740 случаев заражения коронавирусом и 3513 смертей.