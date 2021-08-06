Пограничники Латвии задержали три группы нелегалов из Ирака на границе с Беларусью

Латвийские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу с Беларусью.

Среди нарушителей - 28 граждан Ирака, сообщает в пятницу пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики, передает ТАСС.

"За прошедшие дни на латвийско-белорусской государственной границе было выявлено еще три случая незаконного пересечения, всего за умышленное незаконное пересечение государственной границы были задержаны 28 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Во всех случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение границы группой лиц. Задержанные помещены в центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе и центр для беженцев в поселке Муцениеки под Ригой.

По данным службы, одна группа нелегалов в составе 12 человек была задержана 4 августа в Скрудалиенской волости Латвии. По утверждению задержанных, они являются гражданами Ирака. Еще два случая незаконного пересечения границы с Беларусью были зафиксированы 5 августа. В ходе проверки предоставленной местными жителями информации четверо незаконно пересекших границу граждан Ирака были задержаны в Скрудалиенской волости на автобусной остановке, а еще 12 иракцев, незаконно пересекших границу по реке Даугава на надувной лодке, были задержаны недалеко от поселка Лупанду.

Всего в этом году было выявлено уже восемь случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, задержаны в общей сложности 55 граждан третьих стран, в том числе 51 гражданин Ирака, один - Сирии, один - Шри-Ланки, один - Индии и один - Беларуси.

Ситуацию на латвийско-белорусской границе в пятницу обсудил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном мы обсудили двусторонние отношения и ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Благодарю Ирак за шаги, которые он предпринял для пресечения нелегальной миграции, договорились о сотрудничестве по вопросу возвращения лиц", - написал Ринкевичс в своем Twitter.

Погранохрана Латвии в начале июля обратилась к вооруженным силам и министерству обороны за помощью в подготовке к возможному наплыву нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. На усиление охраны на восточной границе 12 июля уже были направлены 24 ополченца. Всего погранохрана просила направить 50 военнослужащих и ополченцев. Минобороны на этой неделе заявило, что вооруженные силы усилят поддержку, оказываемую пограничникам в охране восточной границы, разместив дополнительные системы наблюдения, используя беспилотные летательные аппараты, направив дополнительный персонал и проводя регулярные военные учения.