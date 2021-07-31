Лукашенко обвинил частный бизнес в поддержке протестов за счет государства

Лукашенко утверждает, что отдельные частные компании за счет схем налоговой оптимизации финансировали протесты, производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов.

«Отдельные коммерческие организации активно оседлали тактику НКО. Правоохранители выявили целую сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства, которое они сначала обокрали, реализуя незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах", - заявил пенсионер.

"Мы ищем копейки, чтобы накормить народ, а огромные суммы уплывают, не облагаясь налогом. Поэтому и налоговой инспекции, и правительству, и Комитету госконтроля, правоохранительным органам, но прежде всего вам, вертикали власти, надо эту гидру удушить. И вы посмотрите: приток налогов будет обеспечен", - утверждает Лукашенко.

По его словам, руководители этих предприятий сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов, отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения.

"Главное то, что все эти борцы с режимом - самые обычные уголовники. На каждом статья: от неуплаты налогов до мошенничества в особо крупных размерах", - заявил Лукашенко, зачитав «оперативную информацию» о суммах нанесенного государству ущерба.

В частности, ЗАО "Белтяжмаш" «украл» 6,5 млн, "ТУТ БАЙ МЕДИА" - Br2,5 млн, компаниями "Модум - наша косметика" - Br650 тыс., "21-й век" - не менее Br850 тыс.

"В совокупности только за год с августа 2020-го по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями у государства украдено около Br30 млн", - сообщил Лукашенко.

"По итогам мы дадим оценку и налоговым органам, куда они смотрели? Огромное количество, тысячи людей, а они этого, видите ли, не видели. Зато из этих денег щедро оплачивалось участие в несанкционированных митингах", - утверждает пенсионер.

По данным следствия, один из членов Координационного совета направил со своего британского счета свыше Br1,5 млн для протестующих в Беларуси. Более 750 человек получили примерно по Br2 тыс. за организацию протестных акций.

«Установлено, что марши пенсионеров были проплачены: супруги Юркевич (фирмы "Юркас", "Дверной лидер") зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты», = говорится в сообщении пресс-службы президента.

В числе тех, кто имеет отношение к финансированию протестной деятельности, был назван владелец компании PandaDoc Микита Микадо, проживающий в Лос-Анджелесе, США.

"Понятия не имеет, что происходит в нашей стране. Посмотрел бы, что у них там на улицах - расстреливают просто в упор. Открыл бы там счет для финансирования тех, кто в знак несогласия готов отказаться от полицейского значка - это они Кубракова подкупали, чтобы он и его люди погоны сняли и отказались от них. Если бы то, что Микита Микадо творил в Беларуси за счет собственных денег, было там, то за ним бы пришли, он бы штаны не успел надеть и ноутбук закрыть".

Вспомнил Лукашенко и директора компании "Белтяжмаш" Онищенко. В депозитарии этого бизнесмена хранилось 23 кг золота, 15 кг серебра и $1,5 млн. А в квартире руководства компании "Модум - наша косметика" Петренко, Лабковича, Скуратовича при обыске одномоментно было обнаружено более $115 тыс., 7 тыс. евро, Br25 тыс.

Компания, владеющая торговой маркой "Онлайн-гипермаркет "21-й век", недоплатила государству за 5 лет Br850 тыс. и только за один год почти $3 млн дивидендов перечислила своим хозяевам на Кипр.

"Надо эту лазейку закрывать. Это Нацбанка касается и Правительства - надо посмотреть на наших айтишников. Деньги оттуда шли на эти дочерние в основном компании, и все ахали, охали "ах, IT", "у нас такие компании крупные" и прочее. А они открыли здесь дочерние компании и перечисляли им деньги, причем активно - в криптовалюте. Надо выработать определенную схему, по которой они должны работать. Думаю, до конца года это будет сделано", - потребовал Лукашенко.