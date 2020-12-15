Последнее обновление: 15.12.2020 09:55

Армения сообщила о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана

При посредничестве российских миротворцев в Армению из Азербайджана вернулась первая группа военнопленных.

Об этом сообщил в понедельник вечером вице-премьер Армении Тигран Авинян, передает РБК.

«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен военнопленными. Из Азербайджана в Армению официально вернулись 44 наших соотечественника», — сообщил Авинян.

Он также подчеркнул, что процесс поиска и возвращения армянских военнопленных продолжается. Дополнительные сведения о них будут опубликованы позднее.

Министерство обороны России сообщило, что переговоры по обмену военнопленными вел командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. По его словам, Армения также передала Азербайджану 12 военнопленных, сообщил ТАСС.

О начале обмена военнопленными ранее сообщила Госкомиссия по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан Азербайджана. При этом 9 декабря в Армении сообщили, что Баку передал Еревану трех пожилых военнопленных.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В ходе переговоров глав России, Армении и Азербайджана был заключен договор о прекращении военных действий с 10 ноября. Для обеспечения соблюдения режима прекращения огня Москва направила в зону конфликта около 2 тыс. российских миротворцев, которые пробудут там следующие пять лет.

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