Последнее обновление: 17.07.2021 11:23

Минздрав РБ запретил посредников при записи на ПЦР-тесты

Минздрав Беларуси запретил использование посредников при записи на проведение платного ПЦР-тестирования в организациях государственной системы здравоохранения для граждан, выезжающих за пределы страны.

В приказе №880 от 16 июля 2021 года сказано, что организации государственной системы здравоохранения, проводящие ПЦР-тестирование на платной основе, должны заключать договора именно с гражданином, выезжающим за пределы страны.

«Если же речь идет о сотрудничестве с туристическими операторами, то необходимо получить от туроператора список лиц, выезжающих за пределы Беларуси. В нем должны быть указаны - Ф.И.О., дата вылета, дата, к которой необходимо получение результатов тестирования, документы, подтверждающие вылет физического лица, другая информация. Договор оказания платных медуслуг будет заключен с каждым гражданином в отдельности», - говорится в комментарии ведомства.

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