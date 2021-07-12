Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 428 595 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 июля 2021 года выросло до 428 595 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3266 человек.

Выздоровели и выписаны 411 842 (+537) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3266 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 689 человек (6,59% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 987 496 (+10 452) тестов на коронавирус.