Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 430 121 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 июля 2021 года выросло до 430 121 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3287 человек.

Выздоровели и выписаны 423 404 (+1 030) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3287 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 940 человек (4,9% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 018 794 (+19 166) теста на коронавирус.