Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 429 181 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 июля 2021 года выросло до 429 181 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3276 человек.

Выздоровели и выписаны 422 374 (+532) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 586 человек (4,83% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 999 628 (+12 132) тестов на коронавирус.