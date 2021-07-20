Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 435 620 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 июля 2021 года выросло до 435 620 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3344 человек.

Выздоровели и выписаны 429 257 (+575) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 600 человек (4,48% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 114 536 (+13 385) тестов на коронавирус.