Последнее обновление: 20.07.2021 16:43

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 435 620 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 июля 2021 года выросло до 435 620 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3344 человек.

Выздоровели и выписаны 429 257 (+575) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 600 человек (4,48% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 114 536 (+13 385) тестов на коронавирус.

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