Последнее обновление: 17.07.2021 09:40

Беларусь закрывает посольство в Эквадоре

Беларусь к 1 сентября 2021 года закроет посольство в Эквадоре, следует из постановления Совмина РБ №403 от 15 июля 2021 года.

«Закрыть… Посольство Республики Беларусь в Республике Эквадор… до 1 октября 2021 года… с осуществлением финансирования расходов на закрытие в пределах средств, предусмотренных на содержание этого учреждения», - говорится в документе.

Ранее МИД РБ объявил о том, что закроет посольства в странах, которые не влияют на объем внешней торговли синеокой.

Согласно документу, МИД закроет отделение посольства РБ в России в Хабаровске, но откроет отделение во Владивостоке.

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