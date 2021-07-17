Число погибших в беспорядках в ЮАР превысило 200 человек

Количество погибших в ходе массовых беспорядков в Южно-Африканской Республике выросло до 212 человек.

Такие данные власти привели в ходе пресс-конференции в субботу, 16 июля. Лишь днем ранее число погибших составляло 117. Больше всего жертв - в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны.

Причиной беспорядков стала отправка в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. В конце июня его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за многократные отказы явиться на допрос в Антикоррупционную комиссию, которая расследовала предполагаемые нарушения, совершенные им в период правления с 2009 по 2018 год, передает DW.

Многие жители ЮАР приветствовали решение суда, посчитав его доказательством верховенства закона в стране, однако сторонники Зумы вышли на улицы с протестами. Во многих местах акции переросли в погромы, сопровождавшиеся актами мародерства и поджогами. Правительство 14 июля объявило мобилизацию около 25 тысяч военнослужащих с целью сдерживания беспорядков.