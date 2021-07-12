На Кубе прошли массовые антиправительственные акции

На Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьера Мануэля Марреро.

По данным агентства Reuters, тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии.

Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Как видно на кадрах с места событий в соцсетях, демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго. Участники скандировали антиправительственные лозунги и выдвигали разноплановые требования, призывая власти обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества.

Отмечается, что, в частности, в центре Гаваны, столицы Кубы, собрались тысячи людей, которые скандировали «Свобода!» и требовали отставки лидера страны Мигеля Диаса-Канеля.

Корреспондент Reuters сообщает о джипах спецназовцев с пулеметами на улицах Гаваны. Он стал свидетелем того, как местами полиция применяла против протестующих дубинки и слезоточивый газ.