Последнее обновление: 11.07.2021 15:52

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 427906 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 июля 2021 года выросло до 427906 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3257 человек.

Выздоровели и выписаны 421305 (+1220) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3257 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1020 человек (5,6% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6977044 (+18187) теста на коронавирус.

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