Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 415339 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 июня 2021 года выросло до 415339 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3113 человек.

Выздоровели и выписаны 408307 (+779) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3113 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 609 человек (3,37% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6754808 (+18032) тестов на коронавирус.